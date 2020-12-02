В Україні для патрулів-невидимок закупили перші автомобілі

Віталій Сазонов Новини 16:00, 2.12.2020

Для патрульної поліції України закупили кросовери Skoda Kodiq. Загалом таких машин чотири, вони будуть використовуватися так званим фантомними (прихованими) патрулями.

Про це повідомляє auto.24tv з посиланням на голову Укрінфрапроекту Кирила Хом`якова. За словами чиновника, перші фантомні патрулі в кількості чотирьох одиниць запрацюють уже цього року в рамках пілотного проекту. А вже у 2021 році патрулі під прикриттям почнуть діяти повноцінно – передбачається, що тоді на дорогах в цілому буде вже 150 таких екіпажів.

Зовні патрульний Skoda Kodiaq можна буде впізнати лише тоді, коли у нього ввімкнені мигалки (анімаційне зображення для прикладу).
carscoops.com

Автомобілі фантомних патрулів не матимуть спеціальних розпізнавальних знаків, однак отримають спеціальне обладнання, яке буде фіксувати порушення ПДР у попутному та зустрічному напрямках. В разі виявлення порушника прихований патруль ввімкне мигалки та змусить водія зупинитися. Водночас порушення фіксуватимуться автоматично, так само як і складатися протокол – завданням самих патрульних буде лише підписати постанову.

До речі, про плани запуску фантомних патрулів в Україні стало відомо ще у вересні цього року. Як тоді повідомляв OBOZREVATEL, в МВС пообіцяли, що загалом за 3 роки в Україні повинно з'явиться близько 300 таких патрулів.

Також раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про те, в яких випадках потрібно користуватися аварійною світловою сигналізацією згідно ПДР.

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