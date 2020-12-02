В Україні для патрулів-невидимок закупили перші автомобілі
До кінця року на дорогах України з'явиться чотири фантомних патруля
Вони будуть їздити на нових кросовери Skoda Kodiaq
У 2021 року кількість патрулів під прикриттям доведуть до 150
Для патрульної поліції України закупили кросовери Skoda Kodiq. Загалом таких машин чотири, вони будуть використовуватися так званим фантомними (прихованими) патрулями.
Про це повідомляє auto.24tv з посиланням на голову Укрінфрапроекту Кирила Хом`якова. За словами чиновника, перші фантомні патрулі в кількості чотирьох одиниць запрацюють уже цього року в рамках пілотного проекту. А вже у 2021 році патрулі під прикриттям почнуть діяти повноцінно – передбачається, що тоді на дорогах в цілому буде вже 150 таких екіпажів.
Автомобілі фантомних патрулів не матимуть спеціальних розпізнавальних знаків, однак отримають спеціальне обладнання, яке буде фіксувати порушення ПДР у попутному та зустрічному напрямках. В разі виявлення порушника прихований патруль ввімкне мигалки та змусить водія зупинитися. Водночас порушення фіксуватимуться автоматично, так само як і складатися протокол – завданням самих патрульних буде лише підписати постанову.
До речі, про плани запуску фантомних патрулів в Україні стало відомо ще у вересні цього року. Як тоді повідомляв OBOZREVATEL, в МВС пообіцяли, що загалом за 3 роки в Україні повинно з'явиться близько 300 таких патрулів.
Також раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про те, в яких випадках потрібно користуватися аварійною світловою сигналізацією згідно ПДР.