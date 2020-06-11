В Україні активно купують новий Rolls-Royce за 16 млн

Незважаючи на карантин і фінансові потрясіння, в Україні продовжують купувати нові автомобілі. Причому – навіть дуже дорогі.
Так, нещодавно, на дорогах Києва зняли новий Rolls-Royce Phantom VIII покоління. Офіційно такий автомобіль коштує від 16,2 млн грн.
Новий Rolls-Royce Phantom в Києві. Червень 2020
instagram.com/topcars_u.a
Причому це далеко не єдиний новий Rolls-Royce Phantom, який вже є в Україні. Раніше в столиці було помічено аналогічний автомобіль, але в іншому кольорі, а найперший Фантом 8 і взагалі з'явився в Полтаві. Таким чином, на сьогодніна українських дорогах налічується вже як мінімум три таких "британця". З огляду на ціну автомобіля, динаміка попиту на модель вражає.
Новий Rolls-Royce Phantom в Києві. Червень 2020
instagram.com/topcars_u.a
Новий Rolls-Royce Phantom в Києві. Червень 2020
instagram.com/topcars_u.a
Перший Rolls-Royce Phantom VIII, помічений у столиці. Грудень 2019
topgir.com.ua
Перший Rolls-Royce Phantom VIII в Україні (був помічений у Полтаві). Вересень 2019
bastion.tv
Перший Rolls-Royce Phantom VIII в Україні (був помічений у Полтаві). Вересень 2019
bastion.tv
На сьогодні Rolls-Royce Phantom VIII є одним з найкрутіших і розкішних автомобілів сучасності. В його арсеналі – пневмопідвіска, чотиризонний клімат-контроль, електропривод передніх і задніх сидінь, камери кругового огляду; салон оброблений дорогорй шкірою і деревом. Під капотом машини базується 6,75-літровим твін-турбо V12 на 571 к.с., з яким лімузин набирає "сотню" за 5,3 сек і розвиває максимальну швидкість 250 км/год.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні почалися продажі нового і інноваційного кросовера Mercedes.
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