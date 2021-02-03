В США створили безпілотний електробус на 40 пасажирів

Компанія New Flyer представила в США свій автоматизований автобус Xcelsior AV. Він може перевозити 40 людей, має місця для пасажирів, які стоять, і два місця для інвалідних колясок.

Xcelsior AV в довжину більше 12 метрів. Для руху він використовує технологію AutoDrive для створення тривимірної моделі навколишнього простору на 360 градусів за допомогою лідарів, радарів і камер. Завдяки ним автобус може виявляти пішоходів, інші автомобілі та перешкоди. Про це повідомляє Daily Mail (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Xcelsior AV в довжину більше 12 метрів New Flyer

Електробус вже возить пасажирів за спеціальним маршрутом між Новою Британією і Хартфордом. У компанії розповіли, що Xcelsior сам може рухатися тільки в певній зоні.

Автобус використовує технологію самоуправління компанії Robotic Research для картографування, обробки і навігації в навколишньому середовищі. Він також може обмінюватися даними з іншими інтелектуальними транспортними засобами та світлофорами або пішохідними сигналами.

Xcelsior AV використовує технологію AutoDrive для створення тривимірної моделі навколишнього простору New Flyer

Також в компанії розповіли, що завдяки їх технології стикування електробус вміє наближатися до бордюру на зупинках на 10 сантиметрів.

"Автоматизовані автобуси можуть покращити схему руху та зменшити кількість зупинок, що буде вигідно не тільки пасажирам, але і всій інфраструктурі. Цей транспортний засіб відкриває нову еру перевезень як послуги, використовуючи технологічний прогрес у різних галузях, щоб створити більш безпечне, чисте, ефективніше та доступніше транспортне рішення для громадськості", – сказав президент Robotic Research Альберто Лаказ.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Peugeot презентувала версію e-Partner на електротязі. Автомобіль буде запропонований зі стандартним або подовженим кузовом, у вантажному або вантажно-пасажирському варіанті. Запас ходу по циклу WLTР досягає 275 км, чого вистачить для повсякденної експлуатації у місті.