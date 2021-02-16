В США продають перетворений на тягач Ford F-150

В США продають Ford F-150, який перетворили на аналог тягача Kenworth. За його кермом можна відчути себе водієм великої вантажівки, і для цього не треба відкривати нову категорію у правах.

Автомобіль створили ще у 1983 році на основі пікапу Ford F-150, а потім додали йому передню частину, як у Kenworth. Він має двигун об’ємом 6,2 літра, який працює за допомогою 4-стенева МКП. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Міні-вантажівка може розганятися до 96 км/год, але про це доведеться здогадуватися, тому що спідометр не працює. Також в неробочому стані одометр. Але на ньому вже вказано 74 800 кілометрів. Автомобіль оцінили в 33 000 доларів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, автомеханіки з Тернопільської області власноруч побудували унікальний позашляховик. Машина отримала назву "Україна", а розміром вона з повноцінну вантажівку.

За основу взяли шасі від військової вантажівки підвищеної прохідності ГАЗ-66. Від цієї ж моделі позашляховику частково дістався і кузов. Водночас двигун і кермо запозичили у старого Mercedes-Benz.