В США пікап Ford F-350 перетворили на хатинку на колесах

Obozrevatel Новини 12:35, 5.02.2021 Оновлено: 13:00, 5.02.2021

На Алясці з пікапу Ford F-350 створили будинок на колесах. На сам автомобіль і облаштування помешкання пішло 26 тисяч доларів.

В США крихітні хатинки, відомі як tiny houses, стають популярнішими за великі будинки. Так американці дозволяють собі не бути прив'язаними до певного місця проживання. Про це повідомляє сайт ТопЖыр (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Автомобіль і його облаштування коштували 26 тисяч доларів
ТопЖыр

Філософія таких міні-хатинок в тому, що вони виглядають не як засоби транспорту, а як будинки. Це їх відрізняє від житлових причепів та кемперів. В цьому випадку ми бачимо дуже маленьке житло, яке розмістили в вантажному відсіку пікапа Ford F-350.

Вигляд кімнати у будинку на базі Ford F-350
ТопЖыр

Облаштування помешкання зайняло три місяці. В результаті вийшла "олдскульна" житлова надбудова з плитою, телевізором, холодильником, біотуалетом і диваном. Також будинок має сонячні батареї.

Хатинка розрахована на двох людей, хоч в ній може спати і троє. Крім житлового простору має невелику терасу для споглядання пейзажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, український майстер налагодив збірку автомобілів XX століття. Вони коштують від 160 000 до 500 000 гривень.

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