В США пікап Ford F-350 перетворили на хатинку на колесах

На Алясці з пікапу Ford F-350 створили будинок на колесах. На сам автомобіль і облаштування помешкання пішло 26 тисяч доларів.

В США крихітні хатинки, відомі як tiny houses, стають популярнішими за великі будинки. Так американці дозволяють собі не бути прив'язаними до певного місця проживання. Про це повідомляє сайт ТопЖыр (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Філософія таких міні-хатинок в тому, що вони виглядають не як засоби транспорту, а як будинки. Це їх відрізняє від житлових причепів та кемперів. В цьому випадку ми бачимо дуже маленьке житло, яке розмістили в вантажному відсіку пікапа Ford F-350.

Облаштування помешкання зайняло три місяці. В результаті вийшла "олдскульна" житлова надбудова з плитою, телевізором, холодильником, біотуалетом і диваном. Також будинок має сонячні батареї.

Хатинка розрахована на двох людей, хоч в ній може спати і троє. Крім житлового простору має невелику терасу для споглядання пейзажів.

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