У Росії зробили паркувальні місця для жінок: вони рожеві й набагато ширші

У Росії відкрили першу в країні парковку для жінок. Втім, ідея ця сподобалася не всім, зокрема поліції і самій громадськості.

Незвичайна парковка розташована біля одного з торгово-розважальних центрів міста Казань. Паркувальні місця для жінок пофарбували в рожевий колір, крім того, їх зробили набагато ширшими – 4,4 метра замість звичайних 2,5 метрів. Також поруч встановили табличку з написом "Парковка для покупчинь".

Рожева парковка для жінок у Росії. Фото: e-Kazan.ru

Зараз на стоянці ТРЦ 10 таких місць. Керівництво комплексу заявило, що цю ідею вони підгледіли в Європі, заявляючи, що там жіночі парковки є поширеною практикою, однак конкретних прикладів не навели.

Рожева парковка для жінок у Росії. Фото: e-Kazan.ru

У ТРЦ завважали, що жіноча парковка принесе додаткові зручності клієнтам. Але, як пише news.drom.ru, ГІБДД Казані відразу висунуло вимогу до ТЦ ліквідувати жіночу парковку. Причина – у правилах ДР немає поняття чоловіча або жіноча парковка, тому ця розмітка не відповідає Державному стандарту.

Рожева парковка для жінок у Росії. Фото: e-Kazan.ru

Рожева парковка для жінок у Росії. Фото: e-Kazan.ru

Висловили протест і деякі пересічні росіяни: в коментарях вони пишуть, що така парковка є вершиною дискримінації та розцінювати її можна ніяк інакше, як прояв сексизму.

Рожева парковка для жінок у Росії. Фото: e-Kazan.ru

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