В Україні в водійських правах з'являться нові позначки

Obozrevatel Новини 10:56, 3.02.2021

В Україні в посвідченні водія вказуватимуть інформацію про обов'язок водія користуватися окулярами, контактними лінзами, пов'язкою на оці, слуховим апаратом або протезом кінцівки.

Як повідомив експерт з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв на своїй сторінці у Facebook, також за допомогою спеціальних кодів в посвідченні будуть прописані обов'язкові конструктивні особливості для керованого транспортного засобу і накладені на водія обмеження:

  • управління тільки в денні години (наприклад, починаючи через годину після сходу сонця і закінчуючи за годину до заходу);

  • управління тільки в радіусі певного кілометражу від місця проживання власника або тільки в межах міста/регіону;

  • керування транспортним засобом без пасажирів;

  • тільки для їзди зі швидкістю не більше певних км/год;

  • управління дозволено тільки в супроводі власника посвідчення водія не менше еквівалентної категорії;

  • без причепа;

  • заборона управління на автомагістралях;

  • заборона управління під впливом алкоголю;

  • тільки керування транспортними засобами, обладнаними алкозамками, відповідно до норми EN 50436.

Про це йдеться в проєкті внесення змін до "Положення про порядок видачі Посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засоби, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 08 травня 1993 року №340".

В посвідченні водія вказуватимуть про обов'язок користуватися окулярами
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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт щодо автоматичної фіксації габаритно-вагових параметрів авто.

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