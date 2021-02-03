В Україні в водійських правах з'являться нові позначки

В Україні в посвідченні водія вказуватимуть інформацію про обов'язок водія користуватися окулярами, контактними лінзами, пов'язкою на оці, слуховим апаратом або протезом кінцівки.

Як повідомив експерт з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв на своїй сторінці у Facebook, також за допомогою спеціальних кодів в посвідченні будуть прописані обов'язкові конструктивні особливості для керованого транспортного засобу і накладені на водія обмеження:

управління тільки в денні години (наприклад, починаючи через годину після сходу сонця і закінчуючи за годину до заходу);

управління тільки в радіусі певного кілометражу від місця проживання власника або тільки в межах міста/регіону;

керування транспортним засобом без пасажирів;

тільки для їзди зі швидкістю не більше певних км/год;

управління дозволено тільки в супроводі власника посвідчення водія не менше еквівалентної категорії;

без причепа;

заборона управління на автомагістралях;

заборона управління під впливом алкоголю;

тільки керування транспортними засобами, обладнаними алкозамками, відповідно до норми EN 50436.

Про це йдеться в проєкті внесення змін до "Положення про порядок видачі Посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засоби, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 08 травня 1993 року №340".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт щодо автоматичної фіксації габаритно-вагових параметрів авто.