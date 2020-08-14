В Одесі знайшли рідкісний суперкар за $200 000. Фото

McLaren 570S – дуже рідкісний автомобіль від британського виробника. Один з таких суперкарів знайшли в Одесі. Причому це не перший примірник такої моделі, який помітили в Україні.

Офіційно автомобілі McLaren в Україні не продаються, тому власник ввіз свою нову машину з-за кордону. Базова ціна суперкару становить $195 000, але з урахуванням додаткових опцій вартість може виявитися набагато вищою.

У рух автомобіль приводить двічі турбований двигун V8 об'ємом 3,8 л потужністю 570 к.с. На розгін до 100 км/год McLaren 570S необхідно 3,2 с, а максимальна швидкість складає 328 км/год.

Британський суперкар коштує близько $200 000. Фото: Instagram vehicles.exclusive

McLaren 570S знайшли в Одесі. Фото: Instagram vehicles.exclusive

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше повідомляв про McLaren, який відправили на штрафмайданчик за неправильне паркування в Києві.

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