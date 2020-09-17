В Одесі відкрився новий дилер бренду Opel

Новий дилер німецького бренду Opel відкрився в Одесі. Представником марки в Південній Пальмірі стала компанія "Адіс-Мотор".

Про це повідомляє прес-служба виробника. Бренд Opel починає бізнес-сезон з подальшого зміцнення власних позицій, тепер і в південному регіоні України.

У вересні почав роботу новий дилер Opel в місті Одеса, який розташований за адресою вул. Артилерійська, 13 – зустрічайте "Адіс-Мотор"!

Впевнені, що це ім'я вже знайоме жителям міста: компанія "Адіс-Мотор" гідно себе проявила як дилер Peugeot, а тепер додає своє портфоліо бренд Opel. "Адіс-Мотор" – єдиний дилер Opel в Одесі. Новий автомобільний центр пропонує повний спектр послуг: автосалон з продажу автомобілів, авторизовану сервісну станцію, а також підрозділ додаткових послуг.

Шоу-рум загальною площею 350 м2 розрахований на чотири моделі авто. Авторизована станція сервісного обслуговування загальною площею 960 м2 пропонує 11 постів для ремонту автомобілів. Тут є сучасний 3D-стенд для регулювання розвалу-сходження коліс, встановлено все необхідне діагностичне обладнання та спец-інструмент. Команда фахівців готова приступити до будь-яких робіт і гарантувати високу якість своїх послуг. Нарешті, новий дилер Opel пропонує клієнтам повний спектр додаткових послуг: відділ кредитування та страхування автомобілів, обмін старого автомобіля на новий за програмою Trade-In, дитячий куточок і місце для відпочинку клієнтів, можливість проведення тест-драйву.

Слід зазначити, що бренд Opel розвивається в Україні максимально швидко і динамічно в будь-якому напрямку: розширення дилерської мережі, розширення модельного ряду, нові пропозиції щодо додаткових послуг. Наприклад, в 2019 році Opel додав до переліку своїх переваг збільшену гарантію – 3 роки або 100 тисяч км пробігу, яка підтверджує впевненість бренду в своїх автомобілях, сервісну програму "Фіксована вартість ТО" у всіх дилерів і сервісних партнерів регіону, а також вигідне фінансування – кредит під 0% річних.

А щоб бути ближче, бренд Opel пропонує ряд онлайн-функцій, які спростять вам життя і зміцнять зв'язок з німецькою маркою. Однією з таких функцій є онлайн-запис на сервіс – вибирайте дилера, який зручний час і дату, все це в режимі онлайн.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Opel презентує в Україні комерційну модель Opel Movano.