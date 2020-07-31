В обласному центрі помітили автомобіль за $260 000

Стас Сіділєв Новини 18:45, 31.07.2020

Рідкісний суперкар McLaren 600LT побачили в Рівному. Один з кращих спортивних автомобілів сучасності оцінюється приблизно в $260 000.

За інформацією Top Gir, раніше цей автомобіль бачили в одеському порту. Судячи з усього, туди автомобіль прибув після ДТП з США.

Тепер машину відремонтували і поставили на облік у Львові. У рух McLaren 600LT призводить розташований в центральній частині кузова двигун V8 потужністю 600 к.с. Розгін до 100 км/год займає всього 2,8 с, а максимальна швидкість дорівнює 328 км/год.

У мережі показали унікальний McLaren 600LT.
Instagram vehicles.exclusive

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про рідкісний McLaren, який евакуювали в Києві за порушення правил паркування.

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