В обласному центрі помітили автомобіль за $260 000

У Рівному знайшли суперкар за $260 000. Фото: topgir.com.ua.

Рідкісний суперкар McLaren 600LT побачили в Рівному. Один з кращих спортивних автомобілів сучасності оцінюється приблизно в $260 000.

За інформацією Top Gir, раніше цей автомобіль бачили в одеському порту. Судячи з усього, туди автомобіль прибув після ДТП з США.

Тепер машину відремонтували і поставили на облік у Львові. У рух McLaren 600LT призводить розташований в центральній частині кузова двигун V8 потужністю 600 к.с. Розгін до 100 км/год займає всього 2,8 с, а максимальна швидкість дорівнює 328 км/год.

У мережі показали унікальний McLaren 600LT. Instagram vehicles.exclusive

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про рідкісний McLaren, який евакуювали в Києві за порушення правил паркування.