В обласному центрі помітили авто, яке розмитнили за $160 000

У місті Рівне засвітився один з найдорожчих автомобілів не те, щоб в Україні, а в усьому світі в принципі. Йдеться про рідкісний суперкар Lamborghini Aventador SVJ.

Відповідне відео з'явилося в Instagram-акаунті vehicles.exclusive.

Lamborghini Aventador SVJ на митниці в Рівному. Скрншот відео

Ексклюзивний автомобіль помітили на митниці – судячи з усього, автомобіль привезли для розмитнення та взяття на облік. Це, до речі, саме той Lamborghini Aventador SVJ, який недавно був помічений на автовоз а прикордонному пункті пропуску у Львівській області (в даному ж випадку він вже пересувався своїм ходом).

Як раніше писав сайт coolcarsofua.club, суперкар обійшовся власнику приблизно у 500 000 доларів, а його розмитнення – в 160 000 доларів.

Той же автомобіль, але на автовозі декількома днями раніше; coolcarsofua.club

Той же автомобіль, але на автовозі декількома днями раніше; coolcarsofua.club

Lamborghini Aventador SVJ випускається італійською компанією невеликими партіями, всього буде побудовано 1700 таких авто. Автомобіль оснащується 770-сильним двигуном V12 об'ємом 6,5 л, завдяки якому позначку в 100 км / ч він долає за 2,9 сек і розвиває максимальну швидкість 350 км / ч. Також в його оснащенні – адаптивні амортизатори, повнокероване шасі і керамічні гальма.

Lamborghini Aventador SVJ

Зовні від звичайного Авентадора він відрізняється карбоновим обвісом, антикрилом з кілем та іншими колесами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 78-річний дідусь вирішив вибрати в якості повсякденного авто суперкар McLaren за 400 000 доларів.