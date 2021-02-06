Ретро-фото Токійського автосалону потрапили в мережу: як все було 20 років тому

Obozrevatel Новини 08:00, 6.02.2021

В мережі виклали фото з Токійського автосалона 2001 року. На зображеннях можна побачити, наскільки сильною і яскравою була мода на тюнінги на початку XXI століття. Дизайн деяких автомобілів захоплює навіть зараз.

Як повідомляє сайт Speedhunters, оскільки колеса Desmond Regamaster були перевипущені, Panspeed RX-7 виглядає абсолютно сучасним. Класичний стиль поза часом.

Panspeed RX-7 з колесами Desmond Regamaster
Speedhunters

JUN презентував низку демонстраційних машин. Серед них Hyper Lemon Evo V та Super Lemon Prelude, який мав потужність 269 к.с.

Super Lemon Prelude з потужністю 269 к.с
Speedhunters
Hyper Lemon Evo V від JUN
Speedhunters

Легендарний JUN Supra у ранній формі, Subaru Impreza другого покоління та Nismo BNR34 GT-R.

Subaru Impreza другого покоління
Speedhunters
JUN Supra
Speedhunters
Nismo BNR34 GT-R
Speedhunters

VIP-машини та тюнінг фургонів були унікальною "фішкою" Японії того часу. Ось, наприклад, Toyota bB з наддувом.

Toyota bB з наддувом
Speedhunters

Представники японської драг-сцени, яка тоді була дуже популярної в країні. На виставці були представлені: HKS Drag GT-R, APEXi V-MAX GT-R та Blitz/Scorch Racing RX-7.

HKS Drag GT-R
Speedhunters
Blitz/Scorch Racing RX-7
Speedhunters
APEXi V-MAX GT-R
Speedhunters

Trust/GReddy продемонстрували свої останні оновлення для SXE10 Toyota Altezza, BNR34 Skyline GT-R та EK Honda Civic.

BNR34 Skyline GT-R
Speedhunters
SXE10 Toyota Altezza
Speedhunters
EK Honda Civic
Speedhunters

Яскраво-рожеві машини від Yashio Factory, які були популярні завдяки своєму фірмовій кольоровій обробці. На TAS 2001 вони демонстрували набір Silvias. На зображені модель S13.

S13 від Yashio Factory
Speedhunters

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у березні 2021 року через пандемію коронавірусу не будуть проводити Женевський автосалон.

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