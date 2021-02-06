Ретро-фото Токійського автосалону потрапили в мережу: як все було 20 років тому

В мережі виклали фото з Токійського автосалона 2001 року. На зображеннях можна побачити, наскільки сильною і яскравою була мода на тюнінги на початку XXI століття. Дизайн деяких автомобілів захоплює навіть зараз.

Як повідомляє сайт Speedhunters, оскільки колеса Desmond Regamaster були перевипущені, Panspeed RX-7 виглядає абсолютно сучасним. Класичний стиль поза часом.

JUN презентував низку демонстраційних машин. Серед них Hyper Lemon Evo V та Super Lemon Prelude, який мав потужність 269 к.с.

Легендарний JUN Supra у ранній формі, Subaru Impreza другого покоління та Nismo BNR34 GT-R.

VIP-машини та тюнінг фургонів були унікальною "фішкою" Японії того часу. Ось, наприклад, Toyota bB з наддувом.

Представники японської драг-сцени, яка тоді була дуже популярної в країні. На виставці були представлені: HKS Drag GT-R, APEXi V-MAX GT-R та Blitz/Scorch Racing RX-7.

Trust/GReddy продемонстрували свої останні оновлення для SXE10 Toyota Altezza, BNR34 Skyline GT-R та EK Honda Civic.

Яскраво-рожеві машини від Yashio Factory, які були популярні завдяки своєму фірмовій кольоровій обробці. На TAS 2001 вони демонстрували набір Silvias. На зображені модель S13.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у березні 2021 року через пандемію коронавірусу не будуть проводити Женевський автосалон.