В мережі створили зображення з можливим виглядом нового Volkswagen Passat B9

Сайт Autobild створив зображення із можливим виглядом нового Volkswagen Passat B9, який має замінити поточну модель і вийти у 2023 році.

На думку художників і журналістів, зі зміною генерацій Passat набуде риси в дусі нового Golf 8 і електромобіля ID.3, але збереже свій фірмовий вигляд. Автівка може отримати вузьку головну оптику складної форми, "тонку" радіаторну решітку і прямокутні задні ліхтарі, які розтягнуться на всю ширину ляди. Про це повідомляє сайт Autoportal.

Відомо, що в основі майбутнього VW Passat B9 буде модульна платформа MQB і авто випускатиметься лише універсалом (його довжина складе близько 4,85 м). Від седана Volkswagen вирішив відмовитися, щоб просувати на ринку корпоративного побратима, ліфтбек Skoda Superb.

Очікується, що в моторну гамму Passat B9 увійде:

пара дизельних двигунів 2.0 TDI (потужністю близько 150 і 200 сил),

кілька бензинових моторів TSI (приблизно на 150 і 220 к.с.),

гібридна силова установка в двох версія продуктивності – віддачею близько 200 і 250 сил.

До речі, у нового покоління гібридів Passat дальність проходу на чистій електриці зросте з 70 до 100 км.

Вважається, що B9 буде дорожче моделі B8. Зараз купити Passat універсал в Німеччині коштує трохи більше 32 000 євро. Його наступник обійдеться вже мінімум в 35 000 євро.

Автівка матиме прямокутні задні ліхтарі, які розтягнуться на всю ширину ляди Autobild

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Volkswagen привідкрив завісу свого майбутнього флагманського електромобіля під назвою Trinity, який почнуть виробляти з 2026 року. Проєкт майбутньої моделі описують як "концепцію високоефективного автомобіля з культовим дизайном" і кажуть, що вона має стати чимось абсолютно новим для компанії.