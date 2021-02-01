В мережі створили зображення з можливим виглядом нового Volkswagen Passat B9

Сайт Autobild створив зображення із можливим виглядом нового Volkswagen Passat B9, який має замінити поточну модель і вийти у 2023 році.

На думку художників і журналістів, зі зміною генерацій Passat набуде риси в дусі нового Golf 8 і електромобіля ID.3, але збереже свій фірмовий вигляд. Автівка може отримати вузьку головну оптику складної форми, "тонку" радіаторну решітку і прямокутні задні ліхтарі, які розтягнуться на всю ширину ляди. Про це повідомляє сайт Autoportal.

Відомо, що в основі майбутнього VW Passat B9 буде модульна платформа MQB і авто випускатиметься лише універсалом (його довжина складе близько 4,85 м). Від седана Volkswagen вирішив відмовитися, щоб просувати на ринку корпоративного побратима, ліфтбек Skoda Superb.

Очікується, що в моторну гамму Passat B9 увійде:

пара дизельних двигунів 2.0 TDI (потужністю близько 150 і 200 сил),

кілька бензинових моторів TSI (приблизно на 150 і 220 к.с.),

гібридна силова установка в двох версія продуктивності – віддачею близько 200 і 250 сил.

До речі, у нового покоління гібридів Passat дальність проходу на чистій електриці зросте з 70 до 100 км.

Вважається, що B9 буде дорожче моделі B8. Зараз купити Passat універсал в Німеччині коштує трохи більше 32 000 євро. Його наступник обійдеться вже мінімум в 35 000 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Volkswagen привідкрив завісу свого майбутнього флагманського електромобіля під назвою Trinity, який почнуть виробляти з 2026 року. Проєкт майбутньої моделі описують як "концепцію високоефективного автомобіля з культовим дизайном" і кажуть, що вона має стати чимось абсолютно новим для компанії.