У мережі показали фото доріг СРСР і радянських автомобілів
В автомобільному світі СРСР був не дуже великий вибір моделей. Згідно з опублікованими фото, більш широке розмаїття спостерігалося серед вантажівок та спеціалізованої техніки.
Рядові громадяни рідко могли собі дозволити власний автомобіль. Як з'ясував OBOZREVATEL, підрахувавши вартість радянських машин у сучасних грошах, транспорт в СРСР був дуже дорогим. Навіть якщо вдавалося зібрати необхідну суму, доводилося довго чекати можливості придбання авто. Деякі платили більше грошей за перші місця в черзі на покупку.
Проте, коли доходило до спеціалізованих завдань, транспорт виходив більш цікавим. СРСР був величезною країною з різноманітним кліматом і погодними умовами. Це вимагало адаптації спецтехніки або навіть створення окремих зразків машинобудування.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про всі автомобілі, які експлуатувалися міліцією СРСР.