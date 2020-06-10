У мережі показали фото доріг СРСР і радянських автомобілів

Стас Сіділєв Новини 18:20, 10.06.2020 Оновлено: 18:28, 10.06.2020

В автомобільному світі СРСР був не дуже великий вибір моделей. Згідно з опублікованими фото, більш широке розмаїття спостерігалося серед вантажівок та спеціалізованої техніки.

Рядові громадяни рідко могли собі дозволити власний автомобіль. Як з'ясував OBOZREVATEL, підрахувавши вартість радянських машин у сучасних грошах, транспорт в СРСР був дуже дорогим. Навіть якщо вдавалося зібрати необхідну суму, доводилося довго чекати можливості придбання авто. Деякі платили більше грошей за перші місця в черзі на покупку.

У холодну пору року на дорогах ставало менше цивільного транспорту
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Підмосков'я, кінець 70-х: Skoda-706, ГАЗ-53, ЗІЛ 130
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Проте, коли доходило до спеціалізованих завдань, транспорт виходив більш цікавим. СРСР був величезною країною з різноманітним кліматом і погодними умовами. Це вимагало адаптації спецтехніки або навіть створення окремих зразків машинобудування.

Вантажівки ЗІС-150 з плакатами під час демонстрації
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Ikarus 55, 1955 рік
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ЗІС-110, ЗІС-150, ЗІС-151, ЗІС-154, ЗІС-157
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Лінія складання Курганського Автобусного Заводу, виробництво КаВЗ-685
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Снігоочисник ЗІС-151 із заднім розташуванням дизельного двигуна
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Трактори К-700А
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Нові вантажівки МАЗ-500 готують до відправлення залізницею, 1980 рік
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КрАЗ-222 перевозять гусеничні бульдозери, 1962 рік
carakoom.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про всі автомобілі, які експлуатувалися міліцією СРСР.

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