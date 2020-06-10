У мережі показали фото доріг СРСР і радянських автомобілів

В автомобільному світі СРСР був не дуже великий вибір моделей. Згідно з опублікованими фото, більш широке розмаїття спостерігалося серед вантажівок та спеціалізованої техніки.

Рядові громадяни рідко могли собі дозволити власний автомобіль. Як з'ясував OBOZREVATEL, підрахувавши вартість радянських машин у сучасних грошах, транспорт в СРСР був дуже дорогим. Навіть якщо вдавалося зібрати необхідну суму, доводилося довго чекати можливості придбання авто. Деякі платили більше грошей за перші місця в черзі на покупку.

У холодну пору року на дорогах ставало менше цивільного транспорту carakoom.com

Підмосков'я, кінець 70-х: Skoda-706, ГАЗ-53, ЗІЛ 130 carakoom.com

Проте, коли доходило до спеціалізованих завдань, транспорт виходив більш цікавим. СРСР був величезною країною з різноманітним кліматом і погодними умовами. Це вимагало адаптації спецтехніки або навіть створення окремих зразків машинобудування.

Вантажівки ЗІС-150 з плакатами під час демонстрації carakoom.com

Ikarus 55, 1955 рік carakoom.com

ЗІС-110, ЗІС-150, ЗІС-151, ЗІС-154, ЗІС-157 carakoom.com

Лінія складання Курганського Автобусного Заводу, виробництво КаВЗ-685 carakoom.com

Снігоочисник ЗІС-151 із заднім розташуванням дизельного двигуна carakoom.com

Трактори К-700А carakoom.com

Нові вантажівки МАЗ-500 готують до відправлення залізницею, 1980 рік carakoom.com

КрАЗ-222 перевозять гусеничні бульдозери, 1962 рік carakoom.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про всі автомобілі, які експлуатувалися міліцією СРСР.