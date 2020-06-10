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10 червня • оновлено в 18:34
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У мережі показали фото доріг СРСР і радянських автомобілів

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В автомобільному світі СРСР був не дуже великий вибір моделей. Згідно з опублікованими фото, більш широке розмаїття спостерігалося серед вантажівок та спеціалізованої техніки.

Рядові громадяни рідко могли собі дозволити власний автомобіль. Як з'ясував OBOZREVATEL, підрахувавши вартість радянських машин у сучасних грошах, транспорт в СРСР був дуже дорогим. Навіть якщо вдавалося зібрати необхідну суму, доводилося довго чекати можливості придбання авто. Деякі платили більше грошей за перші місця в черзі на покупку.

У холодну пору року на дорогах ставало менше цивільного транспорту

У холодну пору року на дорогах ставало менше цивільного транспорту

carakoom.com

Підмосков'я, кінець 70-х: Skoda-706, ГАЗ-53, ЗІЛ 130

Підмосков'я, кінець 70-х: Skoda-706, ГАЗ-53, ЗІЛ 130

carakoom.com

Проте, коли доходило до спеціалізованих завдань, транспорт виходив більш цікавим. СРСР був величезною країною з різноманітним кліматом і погодними умовами. Це вимагало адаптації спецтехніки або навіть створення окремих зразків машинобудування.

Вантажівки ЗІС-150 з плакатами під час демонстрації

Вантажівки ЗІС-150 з плакатами під час демонстрації

carakoom.com

Ikarus 55, 1955 рік

Ikarus 55, 1955 рік

carakoom.com

ЗІС-110, ЗІС-150, ЗІС-151, ЗІС-154, ЗІС-157

ЗІС-110, ЗІС-150, ЗІС-151, ЗІС-154, ЗІС-157

carakoom.com

Лінія складання Курганського Автобусного Заводу, виробництво КаВЗ-685

Лінія складання Курганського Автобусного Заводу, виробництво КаВЗ-685

carakoom.com

Снігоочисник ЗІС-151 із заднім розташуванням дизельного двигуна

Снігоочисник ЗІС-151 із заднім розташуванням дизельного двигуна

carakoom.com

Трактори К-700А

Трактори К-700А

carakoom.com

Нові вантажівки МАЗ-500 готують до відправлення залізницею, 1980 рік

Нові вантажівки МАЗ-500 готують до відправлення залізницею, 1980 рік

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КрАЗ-222 перевозять гусеничні бульдозери, 1962 рік

КрАЗ-222 перевозять гусеничні бульдозери, 1962 рік

carakoom.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про всі автомобілі, які експлуатувалися міліцією СРСР.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
автобус дороги СРСР б/к автомобіль ретро авто
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