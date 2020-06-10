У мережі показали фото доріг СРСР і радянських автомобілів

В автомобільному світі СРСР був не дуже великий вибір моделей. Згідно з опублікованими фото, більш широке розмаїття спостерігалося серед вантажівок та спеціалізованої техніки.
Рядові громадяни рідко могли собі дозволити власний автомобіль. Як з'ясував OBOZREVATEL, підрахувавши вартість радянських машин у сучасних грошах, транспорт в СРСР був дуже дорогим. Навіть якщо вдавалося зібрати необхідну суму, доводилося довго чекати можливості придбання авто. Деякі платили більше грошей за перші місця в черзі на покупку.
У холодну пору року на дорогах ставало менше цивільного транспорту
carakoom.com
Підмосков'я, кінець 70-х: Skoda-706, ГАЗ-53, ЗІЛ 130
carakoom.com
Проте, коли доходило до спеціалізованих завдань, транспорт виходив більш цікавим. СРСР був величезною країною з різноманітним кліматом і погодними умовами. Це вимагало адаптації спецтехніки або навіть створення окремих зразків машинобудування.
Вантажівки ЗІС-150 з плакатами під час демонстрації
carakoom.com
Ikarus 55, 1955 рік
carakoom.com
ЗІС-110, ЗІС-150, ЗІС-151, ЗІС-154, ЗІС-157
carakoom.com
Лінія складання Курганського Автобусного Заводу, виробництво КаВЗ-685
carakoom.com
Снігоочисник ЗІС-151 із заднім розташуванням дизельного двигуна
carakoom.com
Трактори К-700А
carakoom.com
Нові вантажівки МАЗ-500 готують до відправлення залізницею, 1980 рік
carakoom.com
КрАЗ-222 перевозять гусеничні бульдозери, 1962 рік
carakoom.com
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про всі автомобілі, які експлуатувалися міліцією СРСР.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".