В мережі показали чергове фото нового УАЗ Патріот 2022
Позашляховик УАЗ Патріот готується до оновлення.
На свіжих запатентованих зображеннях новий УАЗ Патріот 2022 модельного року продемонстрував дизайн передньої частини. Це досить буквально передає деталі зовнішності новинки.
У Роспатенті зареєстрували дизайн переднього бамперу UAZ Patriot 2022. Фото: fips.ru
Раніше були зареєстровані зображення передніх фар і деяких елементів кузову. Тепер до бази Роспатенту внесли дизайн переднього бамперу.
Офіційно позашляховик УАЗ Патріот в рестайлінговому варіанті планують показати наприкінці 2021 року – на даний момент це найбільш оптимістична дата, яку до цього постійно відкладали. Не виключено, що в подальшому терміни перенесуть на 2022 рік.
Нову деталь показали з усіх боків. Фото: fips.ru
Бампер – чи не найяскравіша деталь УАЗ Патріот 2022. Фото: fips.ru
Новий UAZ Patriot будуть позиціонувати в якості альтернативи позашляховику Toyota Land Cruiser Prado, хоча про пряме суперництво, звісно, не йдеться. Цікаво, що, незважаючи на нові елементи, російський автомобіль збереже колишній кузов і багато технічних вузлів.
Раніше були запатентовані фари УАЗ Патріот. Фото: fips.ru
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