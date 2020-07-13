В мережі показали чергове фото нового УАЗ Патріот 2022

На свіжих запатентованих зображеннях новий УАЗ Патріот 2022 модельного року продемонстрував дизайн передньої частини. Це досить буквально передає деталі зовнішності новинки.

У Роспатенті зареєстрували дизайн переднього бамперу UAZ Patriot 2022. Фото: fips.ru

Раніше були зареєстровані зображення передніх фар і деяких елементів кузову. Тепер до бази Роспатенту внесли дизайн переднього бамперу.

Офіційно позашляховик УАЗ Патріот в рестайлінговому варіанті планують показати наприкінці 2021 року – на даний момент це найбільш оптимістична дата, яку до цього постійно відкладали. Не виключено, що в подальшому терміни перенесуть на 2022 рік.

Нову деталь показали з усіх боків. Фото: fips.ru

Бампер – чи не найяскравіша деталь УАЗ Патріот 2022. Фото: fips.ru

Новий UAZ Patriot будуть позиціонувати в якості альтернативи позашляховику Toyota Land Cruiser Prado, хоча про пряме суперництво, звісно, не йдеться. Цікаво, що, незважаючи на нові елементи, російський автомобіль збереже колишній кузов і багато технічних вузлів.

Раніше були запатентовані фари УАЗ Патріот. Фото: fips.ru

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