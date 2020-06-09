В мережі несподівано показали новий Toyota Land Cruiser
Позашляховик Toyota Land Cruiser 200 не збирається у відставку. Фотошпигуни вже зловили в черговий раз оновлену модель, прем'єра якої відбудеться найближчим часом.
В компанії вже працюють над новим Toyota Prado, який отримає платформу Toyota Camry. Розробка Тойота Ленд Крузер 300 також набирає обертів. Але "двохсоту" модель поки не планують списувати з рахунків, про що свідчать фото з оновленим дизайном.
Швидше за все, новий Land Cruiser 2021 модельного року призначений для ринку Об'єднаних Арабських Еміратів – дуже важливого сектору для знаменитого японського позашляховика. Але надалі такий рестайлінг може торкнутися і глобальної модифікації моделі.
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Автомобіль отримав новий передній бампер з величезним повітрозабірником, хромовані декоративні елементи, затемнені фари та нову решітку. Позашляховик Тойота сфотографували поруч з колишньою моделлю. Судячи з усього, фотошпигуни зловили особливу версію SUV, яка вийде на ринок паралельно зі стандартною моделлю.
Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, на продаж виставили безкоштовну Toyota за $ 0, але за кілька тижнів нового власника знайти не вдалося.