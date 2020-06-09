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9 червня • оновлено в 21:14
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В мережі несподівано показали новий Toyota Land Cruiser

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Позашляховик Toyota Land Cruiser 200 не збирається у відставку. Фотошпигуни вже зловили в черговий раз оновлену модель, прем'єра якої відбудеться найближчим часом.

В компанії вже працюють над новим Toyota Prado, який отримає платформу Toyota Camry. Розробка Тойота Ленд Крузер 300 також набирає обертів. Але "двохсоту" модель поки не планують списувати з рахунків, про що свідчать фото з оновленим дизайном.

Новий Toyota Land Cruiser 200

Новий Toyota Land Cruiser 200

arabiandrive.com

Новий Toyota Land Cruiser 200

Новий Toyota Land Cruiser 200

arabiandrive.com

Швидше за все, новий Land Cruiser 2021 модельного року призначений для ринку Об'єднаних Арабських Еміратів – дуже важливого сектору для знаменитого японського позашляховика. Але надалі такий рестайлінг може торкнутися і глобальної модифікації моделі.

ЧИТАЙТЕ: Замість Prado: Toyota показала новий позашляховик

Новий Toyota Land Cruiser 200

Новий Toyota Land Cruiser 200

arabiandrive.com

Автомобіль отримав новий передній бампер з величезним повітрозабірником, хромовані декоративні елементи, затемнені фари та нову решітку. Позашляховик Тойота сфотографували поруч з колишньою моделлю. Судячи з усього, фотошпигуни зловили особливу версію SUV, яка вийде на ринок паралельно зі стандартною моделлю.

Новий Toyota Land Cruiser 200

Новий Toyota Land Cruiser 200

arabiandrive.com

Новий Toyota Land Cruiser 200

Новий Toyota Land Cruiser 200

arabiandrive.com

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, на продаж виставили безкоштовну Toyota за $ 0, але за кілька тижнів нового власника знайти не вдалося.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Toyota позашляховик нові авто авто
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