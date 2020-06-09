В мережі несподівано показали новий Toyota Land Cruiser

Позашляховик Toyota Land Cruiser 200 не збирається у відставку. Фотошпигуни вже зловили в черговий раз оновлену модель, прем'єра якої відбудеться найближчим часом.

В компанії вже працюють над новим Toyota Prado, який отримає платформу Toyota Camry. Розробка Тойота Ленд Крузер 300 також набирає обертів. Але "двохсоту" модель поки не планують списувати з рахунків, про що свідчать фото з оновленим дизайном.

Новий Toyota Land Cruiser 200 arabiandrive.com

Новий Toyota Land Cruiser 200 arabiandrive.com

Швидше за все, новий Land Cruiser 2021 модельного року призначений для ринку Об'єднаних Арабських Еміратів – дуже важливого сектору для знаменитого японського позашляховика. Але надалі такий рестайлінг може торкнутися і глобальної модифікації моделі.

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Новий Toyota Land Cruiser 200 arabiandrive.com

Автомобіль отримав новий передній бампер з величезним повітрозабірником, хромовані декоративні елементи, затемнені фари та нову решітку. Позашляховик Тойота сфотографували поруч з колишньою моделлю. Судячи з усього, фотошпигуни зловили особливу версію SUV, яка вийде на ринок паралельно зі стандартною моделлю.

Новий Toyota Land Cruiser 200 arabiandrive.com

Новий Toyota Land Cruiser 200 arabiandrive.com

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, на продаж виставили безкоштовну Toyota за $ 0, але за кілька тижнів нового власника знайти не вдалося.

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