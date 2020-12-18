У конструкції нової Lada Niva знайшли каналізаційну трубу

Віталій Сазонов Новини 15:50, 18.12.2020 Оновлено: 16:00, 18.12.2020

Російські блогери розібрали "до гвинтика" нову Lada Niva, яка має надійти в продаж у лютому 2021 року. Під час вивчення машини фахівці знайшли кілька технічних дивацтв, причому найбільшим сюрпризом для них стала присутність каналізаційної труби в конструкції позашляховика.

Як відзначають автори спецпроєкту в опублікованому на каналі "Клубний сервіс" ролику, виявилося, що елемент сантехніки інженери АвтоВАЗ застосували для з'єднання шноркеля і повітряного фільтра. Каналізаційна труба прикріплена до лівого крила машини з внутрішньої сторони, і якщо просто відкрити капот, її помітно навіть неозброєним поглядом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Нова Lada Niva
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Крім того, що ще здивувало блогерів – замість стяжок як кріплення проводів був використаний звичайний скотч.

Lada Niva, яка зараз продається - те саме, що і Chevrolet Niva, тільки з логотипом АвтоВАЗ
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Також нарікання викликала недостатня антикорозійна обробка: її не вистачає в місцях кріплення агрегатів, на нижніх частинах лонжеронів і так званому телевізорі (фронтальній частини кузова). Нарешті, виникли питання і до шумоізоляції, оскільки щонайбільше, від чого вона захищає, так це від вібрацій.

До речі, незважаючи на те, що продаж нової Lada Niva ще не почався, блогерам все ж вдалося купити таку машину – вона обійшлася їм у 11 720 доларів.

Відзначимо, що нова Lada Niva є рестайлінговою версією Chevrolet Niva, яка випускається з 2002 року (тому не плутати її зі старою "Нивою" ВАЗ-2121, що відома зараз як Lada 4x4). Оновлений варіант відрізняється новим дизайном передньої і задньої частин, а також трохи збільшеними габаритами. А ось агрегати у неї ті самі – 80-сильний атмосферний мотор 1.7., 5-ступенева "механіка" і постійний повний привід.

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