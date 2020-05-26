В Китаї показали суміш УАЗу і Toyota Land Cruiser
Китайський концерн BAIC показав друге покоління моделі Beijing BJ212. Оригінальний позашляховик використовувався армією, був розроблений в 1966 році та зовні нагадував УАЗ 469 і Toyota Land Cruiser.
Той автомобіль був досить компактною машиною з маленькими дверима і тканинним дахом. Тепер наступника підготували для цивільного ринку, зробили більшим і практичнішим, а також створили повноцінний жорсткий кузов зі збільшеними дверними отворами.
Можна сказати, що зараз Beijing BJ212 стоїть на початку шляху, який свого часу пройшли Mercedes-Benz G-class і Land Rover Defender. Ці автомобілі еволюціонували з досить утилітарних SUV в розкішні сучасні машини.
Китайський позашляховик поки тільки піднявся на сходинку цивільного транспорту, а позаду залишилося військове минуле. Тому всередині – велика кількість примітивних форм, великих кнопок, дешевого пластику і невелика кількість декоративних елементів. Зовні за брутальну стилістику відповідають кузовні панелі, які досі нагадують УАЗ-469. Спереду китайський 4х4 все ще схожий на Toyota Land Cruiser 20.
Проте з технічної точки зору новинка кардинально відрізняється від свого пращура Beijing BJ212 з шістдесятих років минулого століття. Компанія BAIC практично заново розробила платформу і систему підвісок. Також в лінійці з'явився досить сучасний бензиновий двигун об'ємом 1,5 л потужністю 136 к.с. і 200 Нм крутного моменту.
Дивлячись на новий позашляховик Beijing BJ212, можна зробити висновок, що китайський бренд знаходить історію будівництва простих і витривалих машин, якою раніше могли похвалитися європейські та японські виробники. У моделі вже є більше ніж піввіковий родовід. Сьогодні позашляховик виходить на ринок, задовольняючи потреби любителів активного відпочинку і моментально застрибує в тренди ретро-дизайну в сегменті 4х4. Ще років через 10 модель може отримати більш якісний салон та сучасні опції. Будемо сподіватися, у машини все вийде.
OBOZREVATEL раніше розповідав про новий 4х4 від Subaru, при цьому незвичайна модель не є позашляховиком.