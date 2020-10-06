В Італії виставили на продаж рідкісний УАЗ із двигуном "Пежо"

В Європі несподівано сплив у продажу рідкісний УАЗ-469. Це експортна модифікація знаменитого позашляховика, головна відмінність якого від звичайної радянської версії – дизельний двигун.

Машина знаходиться в Італії, продають її через онлайн-сервіс automobile.it. Відомо, що автомобіль був випущений 1984 року, при цьому користувалися ним лише 8 років – з 92-го УАЗ простоює в гаражі. Пробіг у машини відносно невеликий – 71 тис. км, однак збереглася вона далеко не в найкращому вигляді – на кузові добре видно корозія, а салон має відчутний знос.

УАЗ з мотором Peugeot продають в Італії. Фото: automobile.it

Під капотом у "469-го" знаходиться 2,5-літровий 76-сильний мотор Peugeot, який працює на "важкому паливі". Таким двигуном його оснащувала італійська фірма Martorelli: вона закуповувала в СРСР стандартні позашляховики, і вже на місці "викидала" заводські мотори, після чого ставила "свої" силові установки. Крім агрегату "Пежо", УАЗ-469 оснащували в Італії також 2,5-літровим турбодизелем VM Motori на 110 сил і 112-сильним бензиновим двигуном FIAT робочим об'ємом 2.0. Загалом Martorelli склала і продала 6662 "уазика" в період з 1973 до 1999 року (саме тоді модель офіційно поставлялася на Апеннінський півострів).

УАЗ з мотором Peugeot продають в Італії. Фото: automobile.it

УАЗ з мотором Peugeot продають в Італії. Фото: automobile.it

Власник просить за свій УАЗ 1900 євро. В оголошенні він зазначає, що це "відмінна машина під реставрацію". У комплекті йде вся необхідна документація.

УАЗ з мотором Peugeot продають в Італії. Фото: automobile.it

УАЗ з мотором Peugeot продають в Італії. Фото: automobile.it

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що недавно на продаж виставили Mercedes W124 з пробігом 1,4 млн км.