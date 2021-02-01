У грудні в Євросоюзі продали рекордну кількість електромобілів

У грудні 2020 року в Європейському Союзі продали рекордну кількість електромобілів та гібридів (PEV) – 281 тисячу. Це на 115 тисяч більше, ніж у листопаді, і на 264% більше, порівняно з груднем 2019 року.

Відповідно частка таких авто зросла до 23%, а чистих електрокарів (BEV) до 14%. Загалом продажі PEV за 2020 рік перевищили 1 мільйон одиниць, що на 142% більше показника 2019 року. Про це повідомляє сайт CleanTechnica.

Частка PEV на ринку ЄС теж зросла. Тепер вона становить 11% (з них 6,2% має BEV), що значно вище 3,6% 2019-го. Очікується, що 2021 року ця частка досягне 40%.

Зростання популярності електрокарів у грудні склало 223%, якщо порівнювати з минулорічними показниками. Гібриди (PHEV) стали ще популярнішими – вони зросли на 347%. Хоча за річними показниками гібриди поступилися електрокарам (46% проти 54%).

Найбільш популярним авто в грудні став Volkswagen ID.3 (28 108 продажів). Він перевершив Tesla Model 3 (24 664) в місяць її запуску і поставив новий рекорд для електрокарів. На третьому місці у рейтингу Renault Zoe (16 322).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, японська компанія Nidec прогнозує, що цьогоріч ціни на електрокари впадуть до 85 000 гривень. А це, на їхню думку, створить новий попит на авто в Індії, Африці та на Близькому Сході.