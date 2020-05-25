У гаражі знайшли найбільш іржавий позашляховик у світі — йому 57

В каліфорнійському гаражі знайшли позашляховик Nissan Patrol 60, який випущений у 1963 році. Авто виглядає незвично: за 57 років він повністю покрився іржею. Тепер за нього просять $2500.

Колір кузова старого позашляховика Ніссан Патрол настільки рівномірний, що можна подумати, ніби автомобіль повністю пофарбований у світло-коричневий колір. Але ні, це всього-лише іржа, яка покрила кузов машини на сто відсотків. А виглядає дійсно непогано.

Nissan Patrol повністю поржавів за 57 років barnfinds.com

Nissan Patrol повністю поржавів за 57 років barnfinds.com

Проте гарні новини закінчуються на незвичайній зовнішності. Адже новому власникові тепер доведеться якось вирішувати проблеми з корозією кузова. У такому стані позашляховик Nissan буде в буквальному сенсі поступово розчинятися в повітрі.

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Найімовірніше, єдиним варіантом у ситуації, що склалася, буде повна заміна кузовних елементів. Це доречне рішення, але тільки в тому разі, якщо від іржі не постраждав силовий каркас. Але і цю проблему можна вирішити – класичні рамні автомобілі дозволяють замінити кузов повністю. Знову ж таки, якщо не постраждала сама рама.

Nissan Patrol повністю поржавів за 57 років barnfinds.com

Nissan Patrol повністю поржавів за 57 років barnfinds.com

Загалом, потенційний покупець повинен дуже уважно роздивитись машину. В іншому випадку, навіть $2500 можуть виявитися занадто великою сумою, адже в підсумку для ремонту можуть знадобитися набагато серйозніші інвестиції.

Nissan Patrol повністю поржавів за 57 років barnfinds.com

Загалом про технічний стан важко зробити висновок. Продавець вказав, що двигун прокручується, проте його необхідно приводити до ладу. А в комплекті є додатковий бак для палива.

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