У гаражі знайшли найбільш іржавий позашляховик у світі — йому 57
В каліфорнійському гаражі знайшли позашляховик Nissan Patrol 60, який випущений у 1963 році. Авто виглядає незвично: за 57 років він повністю покрився іржею. Тепер за нього просять $2500.
Колір кузова старого позашляховика Ніссан Патрол настільки рівномірний, що можна подумати, ніби автомобіль повністю пофарбований у світло-коричневий колір. Але ні, це всього-лише іржа, яка покрила кузов машини на сто відсотків. А виглядає дійсно непогано.
Проте гарні новини закінчуються на незвичайній зовнішності. Адже новому власникові тепер доведеться якось вирішувати проблеми з корозією кузова. У такому стані позашляховик Nissan буде в буквальному сенсі поступово розчинятися в повітрі.
ЧИТАЙТЕ: У Грузії знайшли унікальне місце з кинутими машинами
Найімовірніше, єдиним варіантом у ситуації, що склалася, буде повна заміна кузовних елементів. Це доречне рішення, але тільки в тому разі, якщо від іржі не постраждав силовий каркас. Але і цю проблему можна вирішити – класичні рамні автомобілі дозволяють замінити кузов повністю. Знову ж таки, якщо не постраждала сама рама.
Загалом, потенційний покупець повинен дуже уважно роздивитись машину. В іншому випадку, навіть $2500 можуть виявитися занадто великою сумою, адже в підсумку для ремонту можуть знадобитися набагато серйозніші інвестиції.
Загалом про технічний стан важко зробити висновок. Продавець вказав, що двигун прокручується, проте його необхідно приводити до ладу. А в комплекті є додатковий бак для палива.
Раніше OBOZREVATEL показував унікальний суперкар із СРСР, який врятували в Латвії – автомобіль був практично повністю знищений часом і поганим ставленням.