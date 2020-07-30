В Європі продають українські плаваючі позашляховики ЛуАЗ

Кілька українських позашляховиків ЛуАЗ-967М 1985 року випуску виставили на продаж в Угорщині. За дуже рідкісні автомобілі просять 8639 євро (282 тис. грн).

ЛуАЗ-967М є водоплавною модифікацією позашляховика ЛуАЗ. Автомобілі-амфібії сьогодні вважаються великою рідкістю.

У виставлених на продаж вживаних автомобілів невеликий пробіг – всього 1500 км, а стан відмінний. Також варто відзначити, що у власника не буде великих проблем з обслуговуванням і ремонтом завдяки простій та надійній конструкції.

Українські позашляховики збереглися у відмінному стані. Фото: firstgear.ua

У рух амфібію ЛуАЗ-967М призводить двигун Запорожець об'ємом 1,2 л потужністю 40 л.с. Максимальна швидкість становить 80 км/год на суші та 3 км/год на воді.

ЛуАЗ-967М здатний пересуватися сушею й плавати на воді. Фото: firstgear.ua

Салон ЛуАЗ-967М розрахований на трьох осіб. Фото: firstgear.ua

Як розповідав OBOZREVATEL, в Україні виставили на продаж раритетний 70-річний Peugeot в ідеальному стані.