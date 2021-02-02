У Британії вперше затюнінгували електромобіль Ford Mustang Mach-E

У Великобританії тюнінг-ательє Motion R Design створило перший пакет доопрацювань для електромобіля Ford Mustang Mach-E. Він містить у собі модернізацію кузова та салону, але технічну начинку не чіпають.

В тюнінг-кіт входить оригінальний бампер, розширювачі колісних арок, кастомні бокові спідниці, спеціальний дифузор і заднє антикрило. Також пакет містить легкосплавні 20-дюймові колісні диски Quantum44 з п’ятьма здвоєними спицями. Про це повідомляє сайт motor.ru.

Крім того, передбачається перешивка салону, але його вигляд ательє не показало.

Замовити пакет доопрацювань можна вже зараз, проте його вартість Motion R Design не повідомили. Вона відома тільки потенційним клієнтам.

Вид тюнінгованого Ford Mustang Mach-E Motion R Design

Тюнінгований Ford Mustang Mach-E має 20-дюймові колісні диски Quantum44 Motion R Design

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Німеччині тюнінг-ательє Kourosh Mansory презентувало оновлену версію свого автомобіля Gronos, який створено на базі Mercedes-AMG G63 та G65 AMG.

Авто отримало новий передній бампер і нижній спойлер та нові широкі крила і задній дифузор. Всі аеродинамічні деталі виготовлені з вуглецевого волокна, які навіть мають особливі деталі "Forged Carbon" з глянсовою обробкою під мармур.