У Британії виставлять на продаж семиметровий "Бетмобіль"

У Великобританії на аукціоні Bonhams виставлять на продаж копію легендарного "Бетмобіля" з фільмів Тіма Бертона 1989 і 1992 років. Його ціна 30 000 фунтів стерлінгів (1 156 406 гривень).

Авто побудоване на базі Ford Mustang 1965 року. Його створили інженери одного з британських кузовних ательє. Про це повідомляє сайт motor.ru.

"Бетмобіль" на базі Ford Mustang 1965 року Bonhams

Для створення репліки "Бетмобіля" встановили спеціальний висувний купол, через який здійснюється доступ у двомісний салон.

Авто обладнане масивним аеродинамічним обвісом, передньою турбіною та чотирма декоративними задніми патрубками. Справжню вихлопну систему інженери вивели збоку.

На "Бетмобілі" можна їздити звичайними дорогами Bonhams

Всередині супергеройського авто встановлено два спортивних шкіряних крісла. А приладова панель оснащена безліччю кнопок і датчиків, які, щоправда, виконують декоративну функцію.

Приладова панель "Бетмобіля" Bonhams

Під капотом в автомобіля 5,7-літровий V8. У парі з агрегатом працює механічна трансмісія.

Також "Бетмобіль" має необхідну оптику і номерні знаки, що дозволяють їздити ним на дорогах загального користування.

Пробіг автівки невідомий, але, можливо, він нульовий. Після створення машини її придбав британський автомобільний музей, де вона зберігалася як експонат.

5,7-літровий V8 у "Бетмобілі" Bonhams

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у США виставили на продаж легендарний Kaiser Darrin 161 зразка 1954 року. Свого часу він став першим в Америці спортивним склопластиковим автомобілем.