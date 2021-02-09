У Британії створять летючий пасажирський автобус

Великобританська компанія GKN Aerospace створить повітряний пасажирський автобус Skybus. Він зможе перевозити по місту 30-50 осіб.

Автобус перевозитиме пасажирів за визначеним маршрутом із посадками на зупинках. Щодо технічних характеристик Skybus інформації ще немає, але відомо, що він буде електричним. Про це повідомляє New Atlas.

Зазначається, що найближчим часом проєкт не вдасться реалізувати. Потрібно створити надійний апарат, і для нього треба нова наземна інфраструктура, тому що наявні вертолітні майданчики не підійдуть.

Партнерами GKN Aerospace у цьому проєкті є компанії: Cranfield Aerospace Solutions, Deloitte, Rolls-Royce, Саутгемптонський університет, Кренфілдський університет, Університетський коледж Лондона, аеропорти "Хітроу" та "Лондон-Сіті".

Skybus є частиною масштабної британської програми Future Flight Challenge, в межах якої отримають фінансування проєкти, які пов'язані з електричною авіацією. На Skybus уряд вже виділив 4,5 мільйона фунтів (170 986 925 грн).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в США презентували безпілотний автобус Xcelsior AV, який може перевозити більш ніж 40 людей. Під час руху він створює тривимірну модель навколишнього простору на 360 градусів за допомогою лідарів, радарів і камер. Завдяки цьому автобус може виявляти пішоходів, інші автомобілі та перешкоди.