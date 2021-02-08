У Британії презентували оновлений пікап Toyota

Британська філія Toyota і майстерня Arctic Trucks презентували пікап Hilux AT35 із 375-міліметровим кліренсом. Щоб адаптувати автомобіль до подолання бездоріжжя, йому поліпшили геометричну прохідність і підвищили плавність ходу.

Від звичайного пікапа модель відрізняє допрацьоване шасі. Воно має оригінальні стійки Arctic Trucks Bilstein і позашляхові покришки BFGoodrich із зовнішнім діаметром 35 дюймів, які дали змогу збільшити дорожній просвіт до 375 міліметрів. Про це повідомляє сайт Motor.ru.

375-міліметровий кліренс у Toyota Hilux AT35 Motor.ru

Також Hilux AT35 встановили посилену раму та нові стабілізатори поперечної стійкості. Крім того, замінили пружини на передній осі та розширили колію і переналаштували трансмісію.

Оновленому пікапу встановили широкофюзеляжний обвіс із кастомними арками і підніжками, фірмові бризковики і 17-дюймові диски Arctic Trucks. Під заднім бампером встановлено додатковий трубчастий підсилювач із роз'ємом під тягово-зчіпний пристрій.

Доробки Arctic Trucks коштують від 4,8 тисячі фунтів стерлінгів (182 243 грн) за базовий пакет із ліфтом підвіски і 35-дюймовими шинами.

Сам же Hilux AT35 коштує 18,8 тисячі фунтів стерлінгів (713 713 грн). Але ще доведеться окремо платити за захист днища, додаткові світлодіодні блоки на дах, систему регулювання тиску в шинах і кунг. Перевага тюнінгу Arctic Trucks – збереження заводської гарантії і можливість обслуговування в сервісах Toyota.

Задня частина Toyota Hilux AT35 Motor.ru

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