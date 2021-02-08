У Британії презентували оновлений пікап Toyota

Британська філія Toyota і майстерня Arctic Trucks презентували пікап Hilux AT35 із 375-міліметровим кліренсом. Щоб адаптувати автомобіль до подолання бездоріжжя, йому поліпшили геометричну прохідність і підвищили плавність ходу.

Від звичайного пікапа модель відрізняє допрацьоване шасі. Воно має оригінальні стійки Arctic Trucks Bilstein і позашляхові покришки BFGoodrich із зовнішнім діаметром 35 дюймів, які дали змогу збільшити дорожній просвіт до 375 міліметрів. Про це повідомляє сайт Motor.ru.

Також Hilux AT35 встановили посилену раму та нові стабілізатори поперечної стійкості. Крім того, замінили пружини на передній осі та розширили колію і переналаштували трансмісію.

Оновленому пікапу встановили широкофюзеляжний обвіс із кастомними арками і підніжками, фірмові бризковики і 17-дюймові диски Arctic Trucks. Під заднім бампером встановлено додатковий трубчастий підсилювач із роз'ємом під тягово-зчіпний пристрій.

Доробки Arctic Trucks коштують від 4,8 тисячі фунтів стерлінгів (182 243 грн) за базовий пакет із ліфтом підвіски і 35-дюймовими шинами.

Сам же Hilux AT35 коштує 18,8 тисячі фунтів стерлінгів (713 713 грн). Але ще доведеться окремо платити за захист днища, додаткові світлодіодні блоки на дах, систему регулювання тиску в шинах і кунг. Перевага тюнінгу Arctic Trucks – збереження заводської гарантії і можливість обслуговування в сервісах Toyota.

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