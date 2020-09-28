В Азербайджані навчили плавати знаменитий український позашляховик

Азербайджанський умілець грунтовно доопрацював легендарний український позашляховик – ЛуАЗ-969. Зі звичайної машини "Волинь" перетворилася в всюдихід, який, до того ж, може ще й плавати.

Створив незвичайне авто майстер з Баку Алі Гаджієв. Здатність пересуватися по воді ЛуАЗ отримав завдяки повністю герметизованому днищу, а також водомету – завдання останнього зводиться до штовхання амфібії на воді, йдеться в блозі творця на сайті Drive2.

Також у автомобіля укорочений кузов (а саме, була зменшена передня частина), нові колеса з грязьовими шинами, світлодіодна оптика, більш комфортні крісла. За рух по землі відповідає 2,9-літровий 121-сильний мотор, зістикований із 4-ступіневим "автоматом" AISIN А40 – ці агрегати були запозичені у Toyota Crown.

Комі того ЛуАЗу, дістався гідропідсилювач керма, роздавальна коробка передач від ВАЗ-2121 Нива, а також посилена підвіска (з більш потужними пружинами). Нарешті, не обійшлося і без встановлення механічної лебідки.

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