В Австрії згорів музей із колекцією з 230 унікальних мотоциклів

В Австрії згорів музей мотоциклів Top Mountain Crosspoint. Вогонь знищив 230 рідкісних класичних мотоциклів та кілька ретроавто.

Про це повідомляє Visordown. Музей Top Mountain Crosspoint розташовувався на висоті 2175 м недалеко від курорту Хохгурль. Це був найбільш високогірний музей у Європі.

Унікальне зібрання мотоциклів включало близько 230 унікальних моделей сотні марок та різних років випуску. Її заснували брати Альбан та Аттіла Шайбер, які збирали колекцію не один десяток років. Відкриття музею відбулося у 2016 році. Місце було вибрано дуже мальовниче – траса Тіммельсйох, що з'єднує Північний та Південний Тіроль, щорічно привертає багато туристів, у тому числі велика кількість байкерів.

У колекції було багато унікальних, що збереглися у єдиному екземплярі моделей таких марок, як Brough Superior, Vincent, Matchless, Sunbeam та Zündapp. Крім цього, у музеї було кілька класичних автомобілів, включаючи легендарний Aston Martin DB5 "Джеймса Бонда".

Пожежа розгорілася близько четвертої ранку. Вогонь швидко поширився, чому сприяла велика кількість техніки та дерев'яна конструкція будівлі. Прибулі на місце трагедії пожежники були безсилі – музей згорів дотла. Причину виникнення пожежі поки не називають.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у США припинив існування автомобільний музей, унікальну колекцію якого виставили на аукціон, а у Лос-Анджелесі вкрадена Tesla з раритетною скрипкою Аматі.