В Австрії взялися поліпшити "Ниву": що з цього вийшло

Сергій Іванов Новини 08:50, 15.05.2020 Оновлено: 10:18, 15.05.2020

Австрійські майстри з компанії Vagabund Moto, яка спеціалізується на будівництві кастом-байків, вирішили зайнятися модернізацією авто.

2007 Lada 4x4 Vagabund
vagabund-moto.com

Своїм дебютним проєктом у цій сфері вони несподівано вибрали архаїчну "Ниву". Можна лише припустити, що незвичайний вибір зумовлений простотою та невибагливістю конструкції, розробленої ще в 70-ті роки минулого століття. За основу майстри з Граца взяли Lada 4x4 2007 року випуску, яку переробили на всюдихід для подорожей.

2007 Lada 4x4 Vagabund
vagabund-moto.com

Кузов авто пофарбували в сірий колір, а двері для контрасту зробили матово-чорними. Крім того, машину залишили без бамперів, модернізували підвіску, встановили на даху багажник і додаткову світлотехніку, а також замінили штатні колеса на легкосплавні з позашляховою гумою. Для буксирування причепа машина обладнана фаркопом.

2007 Lada 4x4 Vagabund
vagabund-moto.com
2007 Lada 4x4 Vagabund
vagabund-moto.com

Під капотом все залишилося без змін – тут розміщений штатний 83-сильний бензиновий мотор об'ємом 1,7 літра, який працює в парі з 5-ступеневою "механікою". Для бездоріжжя, яке може опинитися на шляху, є постійний повний привід із заниженою передачею і блокуванням міжосьового диференціала.

2007 Lada 4x4 Vagabund
vagabund-moto.com

За словами представників Vagabund Moto, в майбутньому вони хочуть спробувати свої сили з доопрацювання автомобілів більш солідних брендів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, шанувальники "Ниви" продовжують змагатися за найкращий проєкт нового покоління моделі.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Демарш проти України? Як минули таємні переговори щодо Донбасу в Берліні та чи варто боятися "поступок" Росії

Кавалер ордена та відважний герой: на Донбасі трагічно загинули воїни ЗСУ

Захворюваність медиків "зменшать" спеціально? Лікарка з Чернівців розповіла про реалії пандемії

Росія вбиває українців на Донбасі за допомогою озброєння із Франції

Паспорти українців злили в мережу: хто може залишитися без грошей і навіщо це шахраям