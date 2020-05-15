В Австрії взялися поліпшити "Ниву": що з цього вийшло

Австрійські майстри з компанії Vagabund Moto, яка спеціалізується на будівництві кастом-байків, вирішили зайнятися модернізацією авто.

2007 Lada 4x4 Vagabund vagabund-moto.com

Своїм дебютним проєктом у цій сфері вони несподівано вибрали архаїчну "Ниву". Можна лише припустити, що незвичайний вибір зумовлений простотою та невибагливістю конструкції, розробленої ще в 70-ті роки минулого століття. За основу майстри з Граца взяли Lada 4x4 2007 року випуску, яку переробили на всюдихід для подорожей.

2007 Lada 4x4 Vagabund vagabund-moto.com

Кузов авто пофарбували в сірий колір, а двері для контрасту зробили матово-чорними. Крім того, машину залишили без бамперів, модернізували підвіску, встановили на даху багажник і додаткову світлотехніку, а також замінили штатні колеса на легкосплавні з позашляховою гумою. Для буксирування причепа машина обладнана фаркопом.

2007 Lada 4x4 Vagabund vagabund-moto.com

2007 Lada 4x4 Vagabund vagabund-moto.com

Під капотом все залишилося без змін – тут розміщений штатний 83-сильний бензиновий мотор об'ємом 1,7 літра, який працює в парі з 5-ступеневою "механікою". Для бездоріжжя, яке може опинитися на шляху, є постійний повний привід із заниженою передачею і блокуванням міжосьового диференціала.

2007 Lada 4x4 Vagabund vagabund-moto.com

За словами представників Vagabund Moto, в майбутньому вони хочуть спробувати свої сили з доопрацювання автомобілів більш солідних брендів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, шанувальники "Ниви" продовжують змагатися за найкращий проєкт нового покоління моделі.

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