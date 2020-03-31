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31 березня • оновлено в 12:02
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В Аргентині знайшли абсолютно нові авто 30-річної давності

2.1т
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Абсолютно нові автомобілі Alfa Romeo, Fiat і Peugeot 90-х років були виявлені в покинутому дилерському центрі в Аргентині.

В Аргентині знайшли нові авто 30-річної давності

В Аргентині знайшли нові авто 30-річної давності

autoblog.com.ar

В Аргентині знайшли нові авто 30-річної давності

В Аргентині знайшли нові авто 30-річної давності

autoblog.com.ar

Колишній дилерський центр Ganza Sevel в Буенос-Айресі був виявлений через три десятка років після закриття, коли новий власник землі оглянув один з ангарів на ділянці. На свій подив, він знайшов кілька абсолютно нових автомобілів Alfa Romeo, Fiat і Peugeot, які були в наявності у дилера до його закриття.

В Аргентині знайшли нові авто 30-річної давності

В Аргентині знайшли нові авто 30-річної давності

autoblog.com.ar

В Аргентині знайшли нові авто 30-річної давності

В Аргентині знайшли нові авто 30-річної давності

autoblog.com.ar

Оскільки новий власник землі не є великим шанувальником італійських і французьких автомобілів 1990-х років, він вирішив позбутися від них. Вирішити це завдання доручили фірмі Kaskote Calcos, що займається продажі вживаних автомобілів.

В Аргентині знайшли нові авто 30-річної давності

В Аргентині знайшли нові авто 30-річної давності

autoblog.com.ar

В Аргентині знайшли нові авто 30-річної давності

В Аргентині знайшли нові авто 30-річної давності

autoblog.com.ar

Хлопці з Kaskote Calcos опублікували кілька фотографій в інтернеті. Як бачите, колекція різноманітна і включає такі моделі, як Fiat Tipo, Uno, Tempra і Ducato, Alfa Romeo 33 Sport Wagon і Peugeot 405.

В Аргентині знайшли нові авто 30-річної давності

В Аргентині знайшли нові авто 30-річної давності

autoblog.com.ar

Як повідомляє Autoblog Argentina, ціни на ці абсолютно нові автомобілі не оголошені, імовірно через проблеми з документацією.

В Аргентині знайшли нові авто 30-річної давності

В Аргентині знайшли нові авто 30-річної давності

autoblog.com.ar

Звичайно, це далеко не предмети колекціонування, так як практично весь парк складається з масових автомобілів тієї епохи.

Як писав раніше OBOZREVATEL, партію "забутих" позашляховиків Ford Eхcursion виявили в ОАЕ.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Аргентина
Теги
Peugeot Alfa Romeo Fiat новини авто ретро нові авто
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