В ангарі знайшли 150 закинутих авто часів СРСР. Відео

Група автомобільних блогерів знайшла гараж з покинутими автомобілями радянського виробництва. Розмір колекції виявився вражаючим – всього у загубленому ангарі нарахували 150 одиниць техніки.

Відповідне відео опублікував YouTube-канал "ПриветТачка".

Забуті авто часів СРСР. Скріншот відео

У знайденій колекції представлений практично весь автопром СРСР. Це як масові моделі для народу, так і представницькі "членовози". Ба більше, є навіть рідкісні експортні авто.

Забуті авто часів СРСР. Скріншот відео

Наприклад, в гаражі було знайдено ГАЗ-14 "Чайка" (всього таких авто було випущено близько 1,1 тис.), Lada Riva (експортна назва ВАЗ-2105) та Москвич-408П з розташуванням керма зправа, а також мікроавтобус ЗІЛ-118К "Юність" з урядовим спецзв'язком. Крім того – безліч інших моделей ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, РАФ і Москвич різних років випуску. "Знайшлося місце" й вантажним автомобілям, а також спецавтомобілям на кшталт універсала ГАЗ-22 "Волга" швидкої допомоги і пожежного ЗиЛ-130.

Забуті авто часів СРСР. Скріншот відео

Перебувають автомобілі в різному стані. Якісь із них добре збереглися в оригіналі, інші ж були отреставріровани.Також є частково розукомплектовані і повністю розібрані машини. Так чи інакше, але вся техніка знаходиться в такому вигляді давно і вже покрилася товстим шаром пилу.

Забуті авто часів СРСР. Скріншот відео

Забуті авто часів СРСР. Скріншот відео

Де знаходиться і кому належить покинута колекція, не повідомляється.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що дизельний Mercedes W124 завівся після 16 років простою під відкритим небом.