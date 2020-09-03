В Афганістані випустили автомобілі за $1200-2500: як вони виглядають

Афганська компанія Amin Noor представила лінійку з 11 різних бюджетних моделей – в основному це комерційна техніка, пікапи, мікроавтобуси і фургони. У більшій частині з них встановлені дизельні двигуни, але є також гібриди з сонячними батареями, встановленими на даху.

Як повідомляє India Times, ціни на автомобілі варіюються від 1200 до 2500 доларів. Звичайно, покупці не отримують а ні особливих зручностей, а ні сучасних систем безпеки. Однак афганці гостро потребують недорогих сучасних машинах, оскільки їх автопарк сильно застарів через відсталість країни.

Афганські авто за 1200-2500 доларів. Фото: India Times

"Виробництво Amin Noor націлене на все ще невеликий, але зростаючий середній клас країни", – пояснив глава компанії Ахмад Зія Ахмадіяр.

Афганські авто за 1200-2500 доларів. Фото: India Times

Уже випущено більше 200 автомобілів. Практично повністю машини робляться з місцевих деталей.

Афганські авто за 1200-2500 доларів. Фото: India Times

"Через три роки ми зможемо виробляти 80% всіх компонентівсамостійно", – заявив Ахмадіяр.

"Остаточна ціна цих автомобілів набагато нижча, ніж вартість імпортованих нами старих автомобілів", – підсумував міністр економіки Мустафа Мастура, який був почесним гостем на церемонії прем'єри продукції Amin Noor.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні за 1200 виставили на продаж недороблену копію "Гелендваген".