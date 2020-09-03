В Афганістані випустили автомобілі за $1200-2500: як вони виглядають
Афганська компанія Amin Noor представила лінійку з 11 різних бюджетних моделей – в основному це комерційна техніка, пікапи, мікроавтобуси і фургони. У більшій частині з них встановлені дизельні двигуни, але є також гібриди з сонячними батареями, встановленими на даху.
Як повідомляє India Times, ціни на автомобілі варіюються від 1200 до 2500 доларів. Звичайно, покупці не отримують а ні особливих зручностей, а ні сучасних систем безпеки. Однак афганці гостро потребують недорогих сучасних машинах, оскільки їх автопарк сильно застарів через відсталість країни.
"Виробництво Amin Noor націлене на все ще невеликий, але зростаючий середній клас країни", – пояснив глава компанії Ахмад Зія Ахмадіяр.
Уже випущено більше 200 автомобілів. Практично повністю машини робляться з місцевих деталей.
"Через три роки ми зможемо виробляти 80% всіх компонентівсамостійно", – заявив Ахмадіяр.
"Остаточна ціна цих автомобілів набагато нижча, ніж вартість імпортованих нами старих автомобілів", – підсумував міністр економіки Мустафа Мастура, який був почесним гостем на церемонії прем'єри продукції Amin Noor.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні за 1200 виставили на продаж недороблену копію "Гелендваген".