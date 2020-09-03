В Афганістані випустили автомобілі за $1200-2500: як вони виглядають

Афганські авто за 1200-2500 доларів.
Афганська компанія Amin Noor представила лінійку з 11 різних бюджетних моделей – в основному це комерційна техніка, пікапи, мікроавтобуси і фургони. У більшій частині з них встановлені дизельні двигуни, але є також гібриди з сонячними батареями, встановленими на даху.
Як повідомляє India Times, ціни на автомобілі варіюються від 1200 до 2500 доларів. Звичайно, покупці не отримують а ні особливих зручностей, а ні сучасних систем безпеки. Однак афганці гостро потребують недорогих сучасних машинах, оскільки їх автопарк сильно застарів через відсталість країни.
Афганські авто за 1200-2500 доларів. Фото: India Times
"Виробництво Amin Noor націлене на все ще невеликий, але зростаючий середній клас країни", – пояснив глава компанії Ахмад Зія Ахмадіяр.
Афганські авто за 1200-2500 доларів. Фото: India Times
Уже випущено більше 200 автомобілів. Практично повністю машини робляться з місцевих деталей.
Афганські авто за 1200-2500 доларів. Фото: India Times
"Через три роки ми зможемо виробляти 80% всіх компонентівсамостійно", – заявив Ахмадіяр.
"Остаточна ціна цих автомобілів набагато нижча, ніж вартість імпортованих нами старих автомобілів", – підсумував міністр економіки Мустафа Мастура, який був почесним гостем на церемонії прем'єри продукції Amin Noor.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні за 1200 виставили на продаж недороблену копію "Гелендваген".
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