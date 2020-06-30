З 1 липня в Україні по-новому будуть карати за п'яне керування

Відзавтра в Україні вводяться нові, більш жорсткі міри покарання за водіння автомобіля в нетверезому стані. Зокрема, відтепер п'яні водії будуть каратися більш високими штрафами і, крім того, притягатися до кримінальної відповідальності.

Такі норми передбачає закон № 2617-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (його Верховна Рада прийняла ще в листопаді 2018 роки), який набуває чинності 1 липня 2020 року.

Покарання за керування у нетверезому стані з 1 липня

Так, якщо раніше мінімальна сума штрафу за водіння в нетверезому стані становила 10,2 тис. грн, то тепер – 17-34 тис. грн. За повторне порушення доведеться заплатити вже 51 тис. грн.

Крім цього, передбачається позбавлення прав строком до 3-х років. На додаток, віднині п'яне керкування вважатиметься кримінальним проступком відповідно до нової Ст. 286-1 Кримінального Кодексу України.

Згідно з нововведеннями кримінальна відповідальність передбачається за:

керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

передача керування ТЗ нетверезій особі;

відмова від огляду на стан сп'яніння;

вживання водієм після ДТП за його участю алкогольних напоїв, наркотиків, а також лікарських засобів, виготовлених на їх основі (за винятком призначених ліків або тих, що входять до складу автомобільної аптечки).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що виробників автомобілів зобов'язали встановлювати в машини алкотестери.