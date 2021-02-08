'УзАвтоМоторс' готує новий Chevrolet Tracker

Узбецька компанія "УзАвтоМоторс" готується до випуску нового кросовера Chevrolet Tracker.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Колишнє СП GM-Uzbekistan після реорганізації 2018 року стало власністю державної компанії "Узавтосаноат" відкриває нову сторінку у своїй історії.

Незважаючи на націоналізацію підприємства, співпраця з американським концерном General Motors набирає нових обертів. У компанії "УзАвтоМоторс" планують почати виробництво нових моделей Chevrolet на глобальній платформі GEM.

Завдяки отриманої фінансової допомоги у розмірі 150 млн євро від швейцарського Credit Suisse, компанія почала активну модернізацію виробничих потужностей. В рамках програми розвитку побудований та оснащений всім необхідним обладнання новий зварювальний цех площею 7628 м2. Він дозволить зварювати порядку 60 тисяч кузовів на рік.

Тут вже освоїли випуск кузовів для актуальною модельної лінійки, а зовсім скоро повинні налагодити зварювання нового кросовера Chevrolet Tracker. Два роки тому він дебютував у Китаї, в минулому році його почали випускати у Бразилії, а тепер він отримає узбецьку "прописку".

Варто відзначити, що "УзАвтоМоторс" вже пропонує покупцям Tracker, зібраний у Китаї. Компактна модель довжиною 4,47 м оснащується трициліндровим 1-літровим турбомотором потужністю 123 к.с. У парі з ним працює 6-ступінчастий "автомат", а привід здійснюється на передню пару коліс. Автомобіль користується високим попитом, а ціна в залежності від модифікації становить від 16 до 21 тисяч доларів.

Цікаво, що актуальний модельний ряд компанії "УзАвтоМоторс" досить широкий. Він включає кілька легких комерційних моделей Chevrolet Damas і Labo, легкові Spark, Nexia, Cobalt та Lacetti, а також відразу 6 кросоверів – два покоління Tracker, Equinox, Traverse, Trailblazer і Tahoe.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, концерн General Motors змінив свій логотип і анонсував стратегію розвитку, а у Запоріжжі організували збірку двох нових моделей Kia.