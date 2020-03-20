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20 березня • оновлено в 13:45
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Увага! Сервісні центри МВС переходять в онлайн режим

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З 19 березня по 3 квітня 2020 року сервісні центри МВС припиняють прийом громадян і працюють за окремим графіком, переважно в режимі онлайн.

Інформація про це опублікована на сайті відомства. Прийом громадян буде відбуватися виключно для надання невідкладних послуг, зокрема:

  • реєстрація / перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів тільки для медичних і дипломатичних установ;

  • перереєстрація транспортного засобу в зв'язку з втратою або крадіжкою свідоцтва про реєстрацію автомобіля;

  • відновлення водійського посвідчення в разі його втрати або крадіжки.

Сервісні центри МВС переходять в онлайн режимі

Сервісні центри МВС переходять в онлайн режимі

http://hsc.gov.ua

Ці послуги будуть надаватися за попереднім записом черговими сервісними центрами МВС. Їх адреси і номери телефонів можете подивитися нижче.

Через Електронний кабінет водія можна замовити онлайн:

  • верифікацію даних посвідчення водія та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу;

  • призначення належного користувача;

  • перевірку наявності та оплата адміністративних правопорушень;

  • перевірку транспортного засобу по VIN-кодом;

  • відновлення та обмін посвідчення водія - їх видача відбуватиметься вже після офіційного закінчення карантину.

Також дистанційно можна замовити і отримати в електронному вигляді довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень.

У свою чергу, МВС закликає не звертатися до сервісних центрів без необхідності і залишатися вдома на весь період карантину. Прийом громадян з явними ознаками ГРВІ проводитися не буде.

Як писав раніше OBOZREVATEL, вiдновіти або замінити водійські права можна не виходячи з дому.

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Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
автономери водійські права авто новини Міністерство внутрішніх справ України
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