Увага! Сервісні центри МВС переходять в онлайн режим

З 19 березня по 3 квітня 2020 року сервісні центри МВС припиняють прийом громадян і працюють за окремим графіком, переважно в режимі онлайн.

Інформація про це опублікована на сайті відомства. Прийом громадян буде відбуватися виключно для надання невідкладних послуг, зокрема:

реєстрація / перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів тільки для медичних і дипломатичних установ;

перереєстрація транспортного засобу в зв'язку з втратою або крадіжкою свідоцтва про реєстрацію автомобіля;

відновлення водійського посвідчення в разі його втрати або крадіжки.

Сервісні центри МВС переходять в онлайн режимі http://hsc.gov.ua

Ці послуги будуть надаватися за попереднім записом черговими сервісними центрами МВС. Їх адреси і номери телефонів можете подивитися нижче.

Через Електронний кабінет водія можна замовити онлайн:

верифікацію даних посвідчення водія та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу;

призначення належного користувача;

перевірку наявності та оплата адміністративних правопорушень;

перевірку транспортного засобу по VIN-кодом;

відновлення та обмін посвідчення водія - їх видача відбуватиметься вже після офіційного закінчення карантину.

Також дистанційно можна замовити і отримати в електронному вигляді довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень.

У свою чергу, МВС закликає не звертатися до сервісних центрів без необхідності і залишатися вдома на весь період карантину. Прийом громадян з явними ознаками ГРВІ проводитися не буде.

Як писав раніше OBOZREVATEL, вiдновіти або замінити водійські права можна не виходячи з дому.

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