Услід за обличчям Путіна російська фірма вкрала дизайн Tesla

Електричний пікап Tesla Cybertruck без зайвої скромності викликав справжній резонанс. Тепер у стилі найбільш незвичайного автомобіля сучасності створили новий iPhone 11 Pro.

Такий комбінований удар по сектору преміальної електроніки, куди можна віднести і компанію Тесла, може викликати справжній колапс. До того ж, як стало відомо OBOZREVATEL, тираж особливого iPhone 11 Pro буде обмежено всього 99 екземплярами.

Айфон 11 Про від Caviar виглядає незвично caviar.global

Новий смартфон Apple підготувала російська компанія Caviar, яка час від часу виготовляє незвичайні корпуси для iPhone із дорогих металів, навіть іноді інкрустуючи їх коштовними каменями. З найбільш провокаційних творінь "ювелірів" – корпус для iPhone X із зображенням Путіна і Кремля.

В Apple напевно не очікували побачити обличчя російського президента на iPhone caviar.global

Цікаво, що в рекламному ролику свого нового творіння одіозна компанія не соромиться демонструвати пікап Тесла (відео нижче). Міркування про порушення авторських прав із метою комерційної діяльності напрошуються самі собою.

Черговий продукт за аналогією з епатажним американським електромобілем назвали Caviar Cyberphone. Важко сказати, чи достатньо для нового імені "вдягнути" пристрій в інший корпус, залишивши колишні характеристики і ліцензійне ПЗ Apple, але цим нехай займаються юристи "яблучної" компанії на пару з Tesla.

Дизайн Tesla Cybertruck дістався до Айфон 11 Про tesla.com

Звісно, дизайн таких iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max натхненний кузовом Тесла Кібертрак з його простими різкими лініями. Матеріалом послужив титан, а ключова особливість – спеціальна захисна кришка для екрану, яку можна використовувати як підставку.

Титанова кришка Caviar Cyberphone може перетворитися на підставку caviar.global

Ціна iPhone Caviar Cyberphone не оголошена, адже надається за запитом. Напевно весь тираж уже розкуплений.

До речі, поява такого смартфона виявилася доречним приводом згадати деякі пристрої зі схожою назвою, про які, напевно, багато хто забув. Більш ніж десять років тому на ринок вийшла ціла лінійка телефонів Sony Ericsson Cyber-shot. Головним акцентом у них були камери, які дозволяли робити якісні знімки.

Телефони Sony Ericsson Cyber-shot свого часу були дуже популярні sonymobile.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії перетворили УАЗ на Tesla Cybertruck.

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