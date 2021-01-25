Урядовий лімузин, як у Януковича, оцінили в $500 000

У Росії виставили на продаж урядовий лімузин 1984 року випуску за астрономічною ціною у пів мільйона доларів.

Інформація з'явилася на популярному сайті з продажу авто. Як зазначено в оголошенні, цей автомобіль ЗІЛ-41045 був куплений 2004 року. Протягом наступних 2 років він пройшов повну реставрацію працівниками АМО ЗІЛ із використанням тільки оригінальних запасних частин.

Цей екземпляр ЗІЛ-41045 був виготовлений 1984 року auto.ru

Повній перевірці, із заміною несправних деталей та агрегатів піддалися: двигун, гідромуфта, АКП, виготовлений новий насос ГУР. Замінено всі деталі гальмівної системи та електрообладнання. Повністю оновлена підвіска. Відновлено хромований декор. Салон зберігся у первозданному вигляді. Спеціальний зв'язок демонтовано.

Салон ЗІЛ-41045 зберігся без змін auto.ru

Інтер'єр пасажирського відділення ЗІЛ-41045 auto.ru

За словами власника, після реставрації автомобіль зберігався відповідно до інструкції заводу-виготовлювача, в окремому приміщенні, за цілорічної температури 20-23°С, вологості 50-55%, із щорічним обслуговуванням, щодо підтримки необхідного технічного стану. Зовнішній вигляд ідеальний, комплектація відповідає оригіналу повністю, крім акумуляторних батарей. Пробіг після відновлення становить близько 1000 км.

Пробіг після відновлення становить близько 1000 км auto.ru

Цей перший екземпляр із номером шасі №144 виготовили у січні 1984 року для одного з членів Політбюро ЦК КПРС. Всього було виготовлено 19 автомобілів цього сімейства. Останній зібраний екземпляр 41045 був виготовлений 2002 року за спеціальним замовленням для колекції колишнього президента України та зараз розміщений у музеї "Межигір'я".

ЗІЛ-41045 з колекції Віктора Януковича розміщений у музеї "Межигір'я" obozrevatel.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у США виставили на торги лімузин Гаррі Трумена, а також кабріолет, на якому їздив Джон Кеннеді.