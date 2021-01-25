Урядовий лімузин, як у Януковича, оцінили в $500 000

У Росії виставили на продаж урядовий лімузин 1984 року випуску за астрономічною ціною у пів мільйона доларів.

Інформація з'явилася на популярному сайті з продажу авто. Як зазначено в оголошенні, цей автомобіль ЗІЛ-41045 був куплений 2004 року. Протягом наступних 2 років він пройшов повну реставрацію працівниками АМО ЗІЛ із використанням тільки оригінальних запасних частин.

Повній перевірці, із заміною несправних деталей та агрегатів піддалися: двигун, гідромуфта, АКП, виготовлений новий насос ГУР. Замінено всі деталі гальмівної системи та електрообладнання. Повністю оновлена підвіска. Відновлено хромований декор. Салон зберігся у первозданному вигляді. Спеціальний зв'язок демонтовано.

За словами власника, після реставрації автомобіль зберігався відповідно до інструкції заводу-виготовлювача, в окремому приміщенні, за цілорічної температури 20-23°С, вологості 50-55%, із щорічним обслуговуванням, щодо підтримки необхідного технічного стану. Зовнішній вигляд ідеальний, комплектація відповідає оригіналу повністю, крім акумуляторних батарей. Пробіг після відновлення становить близько 1000 км.

Цей перший екземпляр із номером шасі №144 виготовили у січні 1984 року для одного з членів Політбюро ЦК КПРС. Всього було виготовлено 19 автомобілів цього сімейства. Останній зібраний екземпляр 41045 був виготовлений 2002 року за спеціальним замовленням для колекції колишнього президента України та зараз розміщений у музеї "Межигір'я".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у США виставили на торги лімузин Гаррі Трумена, а також кабріолет, на якому їздив Джон Кеннеді.