Ураган на колесах: седан BMW розігнали до 350 км/год

Відоме в світі тюнінгу ательє G-Power презентувало своє чергове творіння.

G-Power Hurricane RS g-power.com

У компанії порахували, що "стоковий" BMW M5, навіть в 625-сильної версії Competition, недостатньо потужний і швидкий. Тому вони вирішили серйозно підійти до цього питання, в результаті чого на світ з'явився Hurricane RS.

G-Power Hurricane RS g-power.com

Головним достоїнством новинки є форсований до 829 к.с. 4,4-літровий V8 з двома турбонагнітачами, який видає гігантський крутний момент в 1050 Нм.

Під карбоновим капотом – 829-сильний V8 g-power.com

З його допомогою спортседаном потрібно на розгін до першої сотні стільки ж часу, що і гіперкару Bugatti Veyron – 2,5 секунди. А максимальну швидкість обмежили електронікою на позначці 350 км/год.

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G-Power Hurricane RS g-power.com

Автомобіль забарвлений в яскравий помаранчевий колір. Замість звичайного капота встановили карбоновий аналог. Крім того, з вуглепластика виконані і інші кузовні елементи, включаючи бічні спідниці, передній і задній спойлери.

Штатну випускну систему замінили на титанову з квартетом карбонових вихлопних патрубків g-power.com

G-Power Hurricane RS g-power.com

Міцніше триматися за дорогу суперседану допомагають 21-дюймові ковані диски з низькопрофільними високошвидкісними шинами від Michelin.

G-Power Hurricane RS отримав витончені 21-дюймові ковані диски g-power.com

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