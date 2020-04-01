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1 квітня • оновлено в 14:02
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Ураган на колесах: седан BMW розігнали до 350 км/год

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Відоме в світі тюнінгу ательє G-Power презентувало своє чергове творіння.

G-Power Hurricane RS

G-Power Hurricane RS

g-power.com

У компанії порахували, що "стоковий" BMW M5, навіть в 625-сильної версії Competition, недостатньо потужний і швидкий. Тому вони вирішили серйозно підійти до цього питання, в результаті чого на світ з'явився Hurricane RS.

G-Power Hurricane RS

G-Power Hurricane RS

g-power.com

Головним достоїнством новинки є форсований до 829 к.с. 4,4-літровий V8 з двома турбонагнітачами, який видає гігантський крутний момент в 1050 Нм.

Під карбоновим капотом – 829-сильний V8

Під карбоновим капотом – 829-сильний V8

g-power.com

З його допомогою спортседаном потрібно на розгін до першої сотні стільки ж часу, що і гіперкару Bugatti Veyron – 2,5 секунди. А максимальну швидкість обмежили електронікою на позначці 350 км/год.

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G-Power Hurricane RS

G-Power Hurricane RS

g-power.com

Автомобіль забарвлений в яскравий помаранчевий колір. Замість звичайного капота встановили карбоновий аналог. Крім того, з вуглепластика виконані і інші кузовні елементи, включаючи бічні спідниці, передній і задній спойлери.

Штатну випускну систему замінили на титанову з квартетом карбонових вихлопних патрубків

Штатну випускну систему замінили на титанову з квартетом карбонових вихлопних патрубків

g-power.com

G-Power Hurricane RS

G-Power Hurricane RS

g-power.com

Міцніше триматися за дорогу суперседану допомагають 21-дюймові ковані диски з низькопрофільними високошвидкісними шинами від Michelin.

G-Power Hurricane RS отримав витончені 21-дюймові ковані диски

G-Power Hurricane RS отримав витончені 21-дюймові ковані диски

g-power.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, BMW розповіла про свій новий кросовер Х5.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
Bugatti суперкар авто новини тюнінг BMW
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